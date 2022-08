Koen Naert in tranen na achtste plek op EK marathon: “Had zoontje zo graag medaille geschonken”

Op z'n shirt stond zijn rugnummer 206 in het oranje, als teken dat hij titelverdediger was. Maar in München was Koen Naert niet zo sterk als vier jaar terug in Berlijn. 36 kilometer lang deed hij voorin mee maar na een versnelling van de Spanjaard Lamdassem moest de 32-jarige West-Vlaming passen. “Lamdassem was constant bommetjes aan het gooien maar tot dan voelde ik me zelfzeker en op m’n gemak," deed Naert het relaas. “We waren allemaal aan elkaar gewaagd en ik dacht dat ik het gaatje nog wel zou kunnen dichtlopen. Ik geloofde nog in een medaille. Maar op de helling ontploften mijn benen. Ik stuikte in elkaar. Ik zag de anderen afstand nemen en dan denk je: ‘Fuck.’ Het is duidelijk dat ik geen topdag had.”

Naert weigerde om op te geven en streed nog voor wat hij waard was maar meer dan een achtste plek en een tijd van 2u11:28 zat er niet in. “Dat is dan de atleet in mezelf: ik vecht voor elk plekje. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen. Vier jaar heb ik genoten van mijn Europese titel maar nu ben ik vooral ontgoocheld. Ik had minstens op een medaille gerekend. Ik heb er alles voor gedaan, net als mijn gezin. Al die opofferingen... (in tranen) Ik had m’n zoontje zo graag die medaille geschonken. Het is zo spijtig dat alle keuzes die we maakten, alle inspanningen die we leverden nu niet lonen. Het enige wat ik nu wil, is samen met m’n gezin op reis vertrekken.”

Voor Koen Naert had het in München gerust enkele graden warmer dan 26 mogen zijn. Hij gedijt beter in extreme temperaturen, terwijl zijn concurrenten er net meer onder lijden. Wat hem evenwel vooral parten speelde, zo meent hij, was het ontbreken van een halve marathon in het voorjaar. Naert sukkelde met virale infecties en zag z'n voorbereiding verstoord. “Dat breekt me nu zuur op. Op training ging het allemaal wel goed en ik dacht dat ik in vorm zat, maar nu is wel duidelijk dat ik een halve marathon nodig heb om niet door het ijs te zakken. Daar ga ik nu in het najaar in investeren zodat ik me in het voorjaar van 2023 kan kwalificeren voor de olympische marathon van 2024.”

Het goud ging overigens naar de Duitse thuisloper Richard Ringer, die met een eindschot (2u10:21) de Israeli’s Maru Teferi (2u10:23) en Gashau Ayale (2u10:29) nog het nazien gaf.

Bij de vrouwen evenaarde Hanne Verbruggen de prestatie van Koen Naert: ook zij finishte als achtste, in 2u29:44. “Ik ben daar niet tevreden maar supertevreden mee,” glimlachte ze. “Zeker omdat ik in juli nog een coronabesmetting opliep, terwijl ik al astma heb. De pneumoloog zei dat m’n longcapaciteit verminderd was. Dat was toch een storende factor. Zonder corona had ik misschien wel op het podium gestaan. Maar het is de eerste keer dat ik zo hard heb genoten van een marathon.”

Pas na 38 km kraakte Verbruggen, die van plan is om loopbaanonderbreking te nemen. Zij gaf les natuurwetenschappen aan het atheneum van Halle. “Ik wil alles op mijn sport zetten. Het is nu dat ik het moet doen. Ik ga proberen om me te kwalificeren voor Parijs 2024. Het zal een korte maar krachtige carrière worden. En daarna kan ik aan kinderen beginnen.”

Bij de vrouwen greep de Poolse Aleksandra Lisowska (2u28:36) het EK-goud, voor de Kroatische Matea Parlov Kostro (2u28:42) en de Nederlandse Nienke Brinkman (2u28:52).

