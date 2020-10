Koen Naert herneemt de competitie met WK halve marathon: “Eindelijk lopen na zo’n moeilijk jaar”

Twee keer atletiekge­schie­de­nis: Cheptegei loopt wereldre­cord 10.000m van Bekele aan flarden, Gidey verbetert twaalf jaar oude record op 5.000 meter

7 oktober Historisch avondje in Valencia: in één uur tijd werden niet één maar twee wereldrecords op de lange afstand aan flarden gelopen. De Ethiopische Letesenbet Gidey zette de toon door het 12 jaar oude WR van Tirunesh Dibaba scherper te stellen op de 5.000m, Joshua Cheptegei deed er vervolgens nog een schepje bij met een fenomenale race over 10.000m. De 24-jarige Oegandees Cheptegei was meer dan zes seconden sneller dan Kenenisa Bekele in 2005.