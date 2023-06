Koen Hoeyberghs stopt als directeur topsport Volley Vlaanderen en zal opvolger begeleiden

De timing is ongelukkig maar twee dagen voor de tuchtraad van Volley Vlaanderen beslist over het lot van bondscoach Gert Vande Broek, meldt topsportdirecteur Koen Hoeyberghs dat hij stopt in zijn huidige functie. Hij zal z'n opvolger wel begeleiden tot hij in april 2024 pensioengerechtigd is. “En dat heeft 0,00 met de zaak van Gert te maken," stelt hij nadrukkelijk.

Koen Hoeyberghs is een vertrouwd gezicht in het volleybal. In zijn carrière van 35 jaar was hij niet alleen trainer en coördinator aan de topsportschool, maar ook assistent-bondscoach bij de Red Dragons, bondscoach bij de Yellow Tigers en al twaalf jaar directeur topsport bij Volley Vlaanderen. Intussen is hij 60 en bijna pensioengerechtigd.

Om die reden, zo zegt hij, gaf hij drie jaar terug aan de raad van bestuur al te kennen dat hij aan stoppen dacht en er op zoek moest worden gegaan naar een opvolger. Hij had het beleidsplan tot 2024 al uitgeschreven, het is aan de nieuwe directeur om de olympiade na Parijs 2024 voor te bereiden. Tot op heden stelde de raad van bestuur evenwel nog geen vervanger aan en moet de zoektocht nog echt beginnen.

Hoeyberghs stopt meteen in zijn huidige functie maar zal tot april 2024 z’n opvolger begeleiden. “Ik had enkele jaren terug al voor mezelf uitgemaakt dat ik ook nog wat anders wil doen in mijn leven. Wie weet keer ik terug naar mijn roots in de sociale sector. Ik sta open voor nieuwe uitdagingen maar heb me op dit moment voor niks anders geëngageerd.”

Opvallend is wel de timing waarop het nieuws valt. Het stormt namelijk bij Volley Vlaanderen sinds bondscoach Gert Vande Broek in december 2021 beschuldigd werd door ex-speelsters voor mentaal grensoverschrijdend gedrag. Vrijdag beslist de tuchtraad of de trainer van de Yellow Tigers of hij al dan niet een sanctie krijgt. Tijdens de pleidooien twee weken terug werd ook Hoeyberghs in de getuigenissen van die ex-speelsters onder vuur genomen. Zij meenden dat Hoeyberghs niets deed met klachten en opmerkingen over het gedrag van Vande Broek en verzuimde op te treden. Volgens Hoeyberghs klopt dat niet en hij benadrukt dat zijn beslissing dan ook “0,00 te maken heeft met Gert”.

Volledig scherm © Geert De Rycke