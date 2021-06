Kniepijn houdt Nafi Thiam van podium in hoogspringen op BK atletiek, hordeloper Michael Obasuyi sprint zich naar Tokio

AtletiekGeen geruststellende test voor Nafi Thiam vandaag op het BK atletiek in Brussel: de 26-jarige olympische kampioene bleef steken op 1m84 - daar haalde ze zelfs het podium niet mee. De Naamse wees naar pijn aan de linkerknie als oorzaak. Beter nieuws was er voor Michael Obasuyi: zijn nieuw persoonlijk record van 13.32 op de 110m horden leverde hem meteen ook een ticket voor Tokio op.

Zo’n vijf weken voor Nafi Thiam in Tokio haar olympische titel tracht te verlengen, wilde ze zich op het BK in Brussel nog één keer testen in het hoogspringen. Haar vorige competitie in Montreuil (1m89) had uitgewezen dat er nog wat finetuning nodig was, maar in Brussel bleek de Naamse met een ander probleem te sukkelen: pijn aan de linkerknie belette haar om goed te springen. Ze faalde drie keer op 1m88 en bleef steken op 1m84 - het is al van 2013 geleden dat ze ‘slechter’ sprong. Thiam werd er pas vierde mee.

Toch maakt Thiam zich geen zorgen, zei ze nadrukkelijk: “Ik ga hier geen drama van maken - dat zullen anderen wel voor mij doen. Ik ben natuurlijk ontgoocheld want ik ben niet naar Brussel gekomen om mààr 1m84 te springen. Maar ik kon deze week op doktersadvies niet veel springsessies doen. Ik nam geen enkel risico door mee te doen, maar ik heb wel wat pijn aan de linkerknie. Niets ergs. Het komt wel in orde.”

In het kogelstoten verging het Thiam eerder op de dag beter. Ze smeer 14m99 (PR: 15m41), goed voor zilver. “Ben ik tevreden mee,” zei Thiam. “Want bij mijn eerste pogingen was ik nog té gespannen. Ik was niet helemaal zeker van mijn beweging, maar op het einde smeet ik een stuk verder.”

Nog één keer komt Thiam in competitie uit voor ze naar Tokio trekt: woensdag loopt ze de 100m horden in Luik. “En daarna volgt nog één cyclus van trainingen waar we alles kunnen bijstellen wat de competities me leerden. Alles gaat goed. Ik ben niet bang dat er fysiek een probleem is of zo en dit kruipt ook niet in mijn hoofd. Ca va aller. Ik heb er vertrouwen in.” (lees verder onder foto)

Volledig scherm Michael Obasuyi wint de 110m horden © BELGA

Tranen van geluk waren er dan weer bij Michael Obasuyi: hij knalde naar 13.32 op de 110m horden, zes honderdsten onder zijn vorig persoonlijk record én meteen ook goed voor een olympisch ticket. En dat terwijl hij in april tijdens een training nog een scheur van vijf centimeter in de hamstrings opliep. Begrijpelijk dat hij ontdaan was. “Ik heb er alles aan gedaan om Tokio te halen,” zei de atleet die een contract heeft bij Topsport Defensie. “Dat ik rechtstreeks de limiet liep, dat is gewoon fantastisch. Op de Spelen hoop ik vooral een ronde verder te raken en topzestien van de wereld te halen - dat moet mogelijk zijn want ik kan zeker nog een paar tienden sneller.”

In een ander sprintnummer, de 400m, kreeg Carole Bam er een kopzorg bij: ze heeft nu zeven Belgian Cheetahs om uit te kiezen voor Tokio. Met dank Naomi Van Den Broeck die de 400m won, voor Camille Laus en Hanne Maudens.

Op vrijdag 2 juli moet Carole Bam, alias mama Cheetah, haar zes namen voor de 4x400m aflossingen in Tokio indienen. Dat geeft de Kameroense trainster nog vijf dagen de tijd om alle pro’s en contra’s af te wegen. “In mijn hoofd is het nog geen uitgemaakte zaak,” zei Bam vandaag in Brussel. “Maar ik kan niet doen alsof ik de finale van de 400m niet heb gezien: het is duidelijk dat Naomi haar olympische selectie verdient.”

Noami wie? Naomi Van Den Broeck. De 25-jarige spurtster legde zich tot drie jaar terug vooral toe op de 100m en 200m maar werd altijd afgeremd door blessures - een beetje op z’n Cynthia Bolingo’s. En dus besliste ze in 2019 om, geïnspireerd door de successen van de Cheetahs, voor de 400m te gaan - met succes want over twee weken mag ze haar koffers maken voor Tokio: “Zonder de 400m was ik nu misschien al gestopt met de atletiek.”

Volledig scherm Naomi Van Den Broeck. © BELGA

Veel was Van Den Broeck in België niet te zien: ze studeert geneeskunde in Noorwegen. Eerst woonde ze in Bergen, vervolgens in Oslo. Als ze naar België komt, dan traint ze in Nijvel met coach Bam. “Daarom ben ik niet verbaasd over haar resultaat vandaag. Ik wist tot wat ze in staat was. Vorige week trad ze al met de Cheetahs op de Europabeker in Roemenië aan.”

“De andere meisjes deden me heel welkom voelen binnen het team," zei Van Den Broeck. “Ik heb altijd wel het de idee rondgelopen dat het mogelijk zou zijn om Tokio te halen maar veel kansen om mijn waarde te bewijzen had ik niet. Ik wilde vandaag tonen dat ik de snelheid in de benen heb. Het zou een hele eer zijn als ik straks deel mag uitmaken van de Cheetahs op de Spelen.”

De opmars van Van Den Broek betekent uiteraard dat er een andere atlete moet afvallen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat mogelijk Hanne Claes of Hanne Maudens. Claes is wel al zeker van deelname aan de Spelen op de 400m en is een founding mother van de Cheetahs maar de Leuvense heeft wel lang met blessures gesukkeld en is nog op zoek naar het beste vorm. Ze won wel de 400m horden in een season’s best van 57.31 maar dat is nog ver onder haar PR uit 2018 van 55.20. Zekerheden zijn - als het van Bam afhangt: kapitein Camille Laus, Cynthia Bolingo, Ime Vervaet, Pauline Couckuyt en daar komt dus Naomi Van Den Broeck bij. “Ik ben blij dat niet ik maar Carole de ploeg moet kiezen,” aldus Laus, die tweede werd in 43.41 (PR: 51.49).”

Bij de mannen bewees Alexander Doom dat hij dit jaar de snelste Belgian Tornado is. Hij snelde naar een nieuw persoonlijk record (45.36), voor Jonathan Sacoor (46.06) en Dylan Borlée (46.08). Hij mag zich opmaken voor een basisplaats bij de 4x400m aflossingsploeg in Tokio, samen met Kevin en Dylan Borlée en Sacoor. Jonathan Borlée gaat als ‘joker’ mee.

Volledig scherm © BELGA