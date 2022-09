Knappe zege van Yellow Tigers op WK volleybal: gastland Nederland gaat voor de bijl

WNBA Finale nog niet binnen voor Emma Meesseman en Julie Allemand: donderdag alles of niets voor Chicago in WNBA

De finale van de WNBA is nog niet binnen voor Chicago Sky: afgelopen nacht gingen Emma Meesseman, Julie Allemand en assistent coach Ann Wauters stevig onderuit in Connecticut (104-80). Het staat zo 2-2 in de stand, donderdag maken ze in de Windy City onder elkaar uit wie het in de finale tegen Las Vegas mag opnemen.

7 september