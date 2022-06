Knappe zege: Dimitri Van den Bergh vloert ex-wereldkampioen Gerwyn Price op overtuigende wijze

Van den Bergh stond van de eerste tot de laatste leg aan de leiding. Via 0-2 en 3-5 ging het naar 5-10-winst. Onze 27-jarige landgenoot domineerde in de halve finale in alle aspecten. 59 procent aan checkouts versus 38 bij Price. Ook met een gemiddelde van 99 tegenover 93 deed hij beter dan de Welshman, ex-nummer één en wereldkampioen in 2021. Voor een plek in de finale neemt Dancing Dimi het straks op tegen Michael Smith. De Engelsman en vicewereldkampioen versloeg Fallon Sherrock met 10-6.