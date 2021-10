Knappe zege: Ambre Ballenghien schiet Red Panthers naar eerste drie punten in FIH Pro League

HockeyEen sterke zege van de Red Panthers tegen Duitsland. Nadat de wedstrijd anderhalf uur later begon door een vervelende hijskraan scoorde Ambre Ballenghien de enige treffer op strafcorner. Verdiend voor de Panthers, die hun sterk EK in Amsterdam bevestigden.

Drie dagen na hun openingswedstrijd om de FIH Pro League in en tegen Nederland (2-0-nederlaag) mochten onze nationale hockeyvrouwen (FIH 9) in Ukkel het terrein op voor een duel tegen Duitsland (FIH 5). Louise Versavel speelde haar 200ste interland en werd in de bloemetjes gezet door KBHB-voorzitter Patrick Keusters. De 19-jarige Delphine Mariën mocht de voor eerste keer aan de bak bij de Red Panthers.

De wedstrijd begon met meer dan 1,5 uur vertraging. Een technisch probleem met een hijskraan die dienst weigerde achter één van de doelen was de boosdoener. De technische diensten hadden de handen vol om het gevaarte te verwijderen.

Volledig scherm De hijskraan die dienst weigerde. © BELGA

Nadat Alix Gerniers voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde kregen de Panthers drie strafcorners op rij. De Duitse keeper Rother in gevaar brengen lukte echter niet. Diezelfde Rother had enkele minuten later een knappe redding in huis op een schot van Ambre Ballenghien.

Gewoontegetrouw nemen de doelvrouwen bij de Panthers om beurt een kwart voor hun rekening en na vijftien minuten mocht Aisling D’Hooghe het veld op voor Elena Sotgiu. De Duitse speelsters hielden nu, zonder gevaar te creëren, de bal meer in de ploeg. Vier minuten voor het rustsignaal moest D’Hooghe voor het eerst in actie komen. De daaropvolgende Duitse strafcorner leverde geen gevaar op. Doelpuntloos gingen de teams de pauze in.

In de tweede helft was het een tijdlang wachten op de eerste mogelijkheden. De Duitse Gablac kreeg ruimte in de cirkel, maar schoot naast. Aan de overkant miste debutante Delphine Mariën net haar schot. Ballenghien kreeg nog de grootste kans om de Panthers in het derde kwart op voorsprong te brengen, maar nu was het de andere Duitse doelvrouw, Kilian, die in de weg stond.

In de laatste vijftien minuten gingen de Panthers naarstig op zoek naar een doelpunt, maar de efficiëntie in de afwerking ontbrak. Met nog zeven minuten op de klok dwongen de Panthers een vierde strafcorner af: Ambre Ballenghien zette zich achter de bal en schoot mooi hoog in doel binnen: 1-0 voor de troepen van bondscoach Raoul Ehren. Een slotoffensief van Duitsland kwam er niet. Sterker nog: de Panthers bleven druk zetten en zorgden voor gevaar met zelfs nog een vijfde strafcorner.

Volledig scherm © BELGA

Gezien het spelbeeld een meer dan verdiende zege voor de Panthers, die hun sterk EK in Amsterdam bevestigden.

Morgen kunnen de Red Panthers op zoek gaan naar een knappe zes op negen na drie wedstrijden in de Pro League. Een tweede keer winnen tegen de Duitse meisjes van bondscoach Xavier Reckinger is daarvoor noodzakelijk.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Charlotte Englebert, Emma Puvrez, Alix Gerniers, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Ambre Ballenghien, Hélène Brasseur en France De Mot. Daarna volgden Aisling D’Hooghe, Justine Rasir, Abi Raye, Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Tiphaine Duquesne en Delphine Mariën.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA