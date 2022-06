Knappe erkenning: Emma Meesseman behoort tot de reserves bij WNBA All Star Game

De All Star Game vindt plaats op 10 juli in de Wintrust Arena van Chicago. Team (Aja) Wilson neemt het er op tegen Team (Breanna) Stewart. Becky Hammon (Las Vegas Aces) en James Wade (Chicago Sky) zijn de coaches.

Meesseman is aan haar eerste seizoen bij Chicago Sky bezig. Ze heeft er het gezelschap van Julie Allemand en assistente Ann Wauters. De 29-jarige Meesseman kwam voorlopig tot een gemiddelde van 29,2 minuten per match. Daarin was ze gemiddeld goed voor 13,2 punten, 6,3 rebounds en 3,2 assists.

In 2019 werd de Belgian Cat uitgeroepen tot MVP van de WNBA Finals na de titel te hebben veroverd met de Washington Mystics, haar vorige ploeg. Ze stond in 2015 ook in de basisploeg van de All Star Game, als tweede Belgische ooit na Ann Wauters (in 2005).