Knap gelijkspel voor Red Panthers tegen Australië in 300ste match voor kapitein Barbara Nelen

De Red Panthers speelden maandagavond in Antwerpen hun tweede interland in de Pro League tegen Australië. Een wel zeer speciale wedstrijd voor kapitein Barbara Nelen (31), die aan haar 300ste wedstrijd bij onze nationale hockeyvrouwen begon. In de huidige groep is de Oost-Vlaamse de record-international en ze is slechts twee interlands verwijderd van het record van Jill Boon (302). Toen de Belgische hockeyvrouwen in 2011 voor het eerst in twaalf jaar weer aan een groot het toernooi – het EK – mochten deelnemen, was Nelen, die in 2010 ook al de WK-kwalificatie in San Diego speelde, er reeds bij. Dat Europees kampioenschap werd in Mönchengladbach afgewerkt. Over exact twee maanden maakt Nelen opnieuw de verplaatsing naar de Duitse stad om daar aan haar zevende EK te beginnen. Indien ze telkens in de selectie zit evenaart Nelen op 1 juli tijdens de Pro League-match in Antwerpen tegen Nederland het record van Jill Boon en een dag later, tegen de Verenigde Staten, wordt ze recordhouder.