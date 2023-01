Knack Roeselare stunt bijna in Italië en ontmoet Greenyard Maaseik in de kwartfinale van de CEV Cup

VolleybalKnack Roeselare heeft de knock-outfase van de Champions League nipt door de vingers zien glippen. In Italië dwongen de Belgische kampioenen het topteam van Lube Civitanova bijna op de knieën na een felbevochten vijfsetter. Dat is geen evidente prestatie, want om zich tussen de financieel sterke ploegen uit Polen en Italië te wringen moet je niet één, maar verschillende krachttoeren uithalen. Het Knack-team was erg dicht bij een stunt.

Geen gespeculeer bij de Italianen. Zij verschenen in volle sterkte aan de opslag, ook al kon de eerste plaats van de C-poule hen niet meer ontsnappen. Het was blijkbaar voor de Italiaanse Rus Ivan Zaytsev en heel Civitanova belangrijk om vertrouwen op te bouwen in een periode waarbij het bij Lube niet allemaal naar wens verloopt. De Cubaanse aanvaller Marlon Yant Herrera redde uiteindelijk zijn team met een uitstekende score van 30 punten.

Dartelend volleybal

In de openingsset zette Knack Roeselare, na een 21-17 achterstand, een felle remonte in. Uiteindelijk strandde deze bemoedigende inhaalbeweging op een 25-23 eindstand. Het team van coach Vanmedegael putte daar moed uit, want het voelde toen reeds aan dat er mogelijkheden waren. Een stunt in Italië - iets waar een ploeg uit België vroeger niet van durfde dromen - bleek plots realistisch. De winnaarsmentaliteit van Knack Roeselare kwam vooral op het einde van de tweede set tot uiting toen de Italiaanse toppers krachtig afgestopt werden met 26-28 cijfers en de bezoekers plankgas gingen met verdiende winst in de derde set tot gevolg. Dartelend volleybal georchestreerd door spelverdeler Stijn D’Hulst.

Diamantini, Bottile en Bottolo - mooie namen die best bij een Italiaanse fles wijn zouden passen - werden nog in het team gebracht, maar tevergeefs. De Belgische kampioenen met een uitstekende Pieter Coolman (9 op 12 in aanval en 6 ‘killbloks’, red.) leken regelrecht op winst af te stevenen. Maar dan kwam Yante Herrera nog nadrukkelijker in beeld. Bijna op zijn eentje won hij de vierde set. In de tiebreak - de ultieme kans voor Roeselare om in de Champions League te blijven - vonden de Italianen toch enkele barsten in de receptielijn van het Knack-team. De opslagen lukten niet meer zo fel bij de West-Vlamingen en dus werd de vijfsetter verloren.

Belgisch volleybal komt er als winnaar uit

Knack Roeselare sluit de Champions League af als tweede beste in de rangschikking van de ploegen die binnen de verschillende poules op de derde plaats eindigden. Kapitein Verhanneman en zijn medemaats worden opgevangen in de CEV Cup. Omdat Greenyard Maaseik - na een golden set - ook de kwartfinale van deze Europese beker heeft bereikt, krijgt men een Belgische strijd in de laatste fase CEV Cup. Een Belgische ‘classico’ op het Europese toneel. Welk team uit ons land uiteindelijk de halve finale zal bereiken, doet even niet terzake. Het nationaal volleybal komt er altijd als winnaar uit. Al zal men in Maaseik ook wel beseffen dat Knack Roeselare na 12 overwinningen in de ‘Lotto Volley League’ - 36 gewonnen sets en slechts 4 verloren - ontegensprekelijk als favoriet aan het dubbele duel zal starten. (WVM)

Lube Civitanova - Knack Roeselare 3-2 (25-23, 26-28, 23-25, 25-17, 15-9)

Lube Civitanova: De Cecco 1 (Bottile), Yant Herrera 30, Anzani 2 (Diamantini 1), Zaytsev 23 (Garcia 3), Nikolov 17 (D’Amico ), Chinenyeze 9 (Bottolo). Libero: Balaso. Knack Roeselare: D’Hulst (Ahyi 1), Tammearu 15, Coolman 15 (Ahyi 1), Kukartsev 21 (Depovere), Verhanneman 10, Leite 11(Depovere). Libero: Deroey