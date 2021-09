Knack Roeselare eert via creatieve ploegfoto mensen die het zwaar hebben gehad tijdens coronacrisis

“Vorig jaar zijn we landskampioen geworden zonder dit te kunnen delen met onze supporters”, aldus CEO Dirk Specenier in een communiqué. “Een heel raar gevoel. Ook financieel was dit een domper voor de club. Maar we zijn er ons van bewust dat andere mensen in de maatschappij het nog zwaarder hebben gehad. Die mensen willen we dan ook bedanken. Zonder hun inzet van het afgelopen anderhalf jaar konden we misschien nu niet starten aan het seizoen met supporters in de zaal.”