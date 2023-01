Klokkenluider Aagje Vanwalleghem reageert na kritiek van Nina Derwael: “Nu waait er wel nieuwe wind”

Derwael liet zondag in het VRT-programma ‘Het Huis’ verstaan dat de hele heisa rond haar in opspraak gekomen toptrainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer in volle voorbereiding op de Spelen in Tokio haar medaillekansen hadden kunnen ondermijnen. “De focus lag enkel op het rapport van de Onderzoekscommissie in verband met mentaal misbruik”, aldus Derwael. “Het had op een heel andere manier kunnen gebeuren, waardoor wij wel op ons gemak richting Spelen hadden kunnen werken.” Derwael ontkrachtte voorts de bewering van de klokkenluiders dat bepaalde mistoestanden nog aan de gang zouden zijn: “Geen enkele van de gymnasten die dat claimen zijn in de laatste vijf jaar in de turnzaal geweest.”