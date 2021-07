Kletsnat, toch twee Belgische records op Nacht van de Atletiek: Bolingo zet eigen tijd scherper op 400m, Vanderelst verbetert chrono van 42 jaar oud

Cynthia Bolingo snelde op een kletsnatte piste naar 50.72, een verbetering met drie honderdsten van haar één maand oude nationale record. Met een indrukwekkende kanonstart ging Bolingo er van bij de start meteen vandoor. Ze viel nooit stil en liet de regen niet aan het hart komen, om zo voor de tweede keer dit seizoen het Belgisch record scherper te stellen. Bolingo prijkt nu op de derde plaats op de Europese jaarlijst en lijkt steeds meer aanspraak te maken op een individuele finaleplaats in Tokio.

“Met dat record was ik helemaal niet bezig”, vertelde Bolingo na afloop. “Ik wilde gewoon mijn eigen koers goed afwerken en toen ik de slechte omstandigheden zag, dacht ik al helemaal niet meer aan de chrono. Hier mag ik héél tevreden mee zijn. Ik had al een tijdje geen 400 meter afgewerkt en wist niet goed of ik het ritme nog in me zou hebben, maar dat blijkt duidelijk het geval.”

Bolingo reist met een enorme dosis vertrouwen naar Tokio. “Dit is geweldig voor de moraal. Ik heb al een paar keer de vraag gekregen of ik niet te vroeg in vorm ben, maar het begint er steeds meer op te lijken van niet. Het is nog altijd wel een klein maandje tot Tokio waarin er veel kan mislopen, maar ik geniet van de vorm die ik nu heb. Maandag loop ik nog een laatste wedstrijd in Nancy en daarna is het nog een beetje bijtrainen en uitrusten.”

Volledig scherm Cynthia Bolingo. © BELGA

Vanderelst verbetert 42 jaar oude Belgisch record op de 1.000 meter

Elise Vanderelst heeft op de Nacht van de Atletiek in Heusden het Belgisch record op de ongebruikelijke 1.000 meter verbeterd. Ze dook met 2:35.98 ruim onder de 42 jaar oude recordtijd van Anne-Marie Van Nuffel, die 2:36.80 bedroeg. Het persoonlijk record van Vanderelst, de Europese indoorkampioene op de 1.500 meter, stond sinds de Memorial Van Damme van 2020 op 2:37.86. Daar ging ze in Heusden dus ruim onder. De winst ging in 2:34.71 naar de Keniaanse Mary Moraa in 2:34.71. Eerder dit seizoen maakte Vanderelst, die geplaatst is voor Tokio, zich ook het nationale record op de 1.500 meter eigen. Ze snelde in Firenze naar 4:02.63.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het tempo zat goed van bij de start en ik zat meteen goed in de race”, vertelde Vanderelst na afloop. “Er was hier en daar wel wat geduw, maar het viel mee. Ik heb een verstandige wedstrijd langs de koord gelopen en voelde me sterk. Het was even schrikken toen we in de opwarming een geweldige stortbui over ons heen kregen, maar uiteindelijk ging het wel.” Met het geloof in eigen kunnen van de Europese kampioene in zaal zit het momenteel wel snor. “Dit is veelbelovend met oog op Tokio. Ik heb hier een extra dosis vertrouwen getankt. Zo’n snelle 1.000 meter wil zeggen dat de snelheid goed zit, en dat wordt belangrijk op de Spelen, zeker als het daar een tactische race wordt. Ik zou toch zeker de halve finales willen halen in Tokio. Wat er nog bijkomt, is bonus.”

Verdere competities staan er niet meer op het programma van Vanderelst. “Het was mijn laatste wedstrijd voor Tokio vandaag. Op 17 juli vertrek ik en ik wil nu alleen nog maar rusten en trainen, gedeeltelijk in de klimaatkamer. Als ik nog meer wedstrijden zou lopen, zou ik oververmoeid naar Japan trekken.”

Volledig scherm Elise Vanderelst. © BELGA