‘Kleintjes’ Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears dromen van de bekerfinale: wie pakt het ticket?

Kangoeroes Mechelen: “Dit is mijlpaal, finale zou het historisch maken”

“Dit is een grote afspraak, een mijlpaal voor de club, maar ik hoop dat het hier niet bij blijft. Een finale zou historisch zijn. En dan mag het met Oostende als finalist zijn. Elk seizoen lukten we wel een stunt tegen hen, laat het dan nu net in die finale zijn.” Laat het duidelijk zijn dat voorzitter Luc Katra meer dan zenuwachtig rondloopt aan de vooravond van de allereerste halve bekerfinale van zijn club.

Volledig scherm Mechelen-coach Paul Vervaeck. © BELGA

“Ik ben altijd bloednerveus, nu nog meer. Iedereen praat erover, iedereen kijkt er naar uit. Ik zie dit als een bekroning voor iederen binnen en rond de club. Van team en sportieve staff, maar ook van medewerkers, fans en sponsors. Jammer dat we niemand de match kunnen aanbieden, dit had voor velen een grote afspraak geweest. Onderschat het belang hiervan niet, als extra uitstraling kan dit tellen voor de club. Mooi meegenomen in deze moeilijke tijden. En schrijf maar al op: binnenkort komt er nog groot nieuws.”

“Ja, er zit potentieel in ons team. Zeker op volle sterkte zijn we competitief. Hopelijk vindt Terry Deroover (net hersteld van elleboogletsel, nvdr) meteen zijn ritme en vorm. We zullen twee maal top moeten zijn. Mijn ideale scenario: vrijdag in eigen zaal het verschil maken, zondag in Leuven stand houden.”

Volledig scherm Terry Deroover. © smb

Leuven Bears: “Signaal dat ons project groeit”

“Dit is een nieuw signaal, dat het project van Leuven Bears stelselmatig groeit. We kijken enorm uit naar deze halve finale. Die spelen we met Leuven immers niet elk jaar.” Voorzitter Ben De Goignies klinkt meer dan enthousiast als hij vooruit blikt naar de strijd om het finaleticket.

“Ik zal opgelucht zijn als we een goede start kennen in Mechelen. Daar moeten we onze kansen op kwalificatie open houden. En dan kunnen we op zondag het voordeel om de tweede match in eigen zaal af te werken, benutten. Jammer dat dit zonder publiek moet gebeuren. Dit zijn de ideale momenten om nieuw publiek aan te trekken. Of vroegere fans opnieuw warm te maken voor onze club.”

“Voor de verdere uitbouw van ons project en de club is dit heel belangrijk. We kunnen onze partners niet het normale pakket aanbieden door de gekende omstandigheden. Dit zet onze club extra in de picture, dat hadden onze partners ook verdiend. Zij verbonden zich voor langere tijd aan de club om dit project mee uit te bouwen. Jammer dat we hen niet dit extra kunnen aanbieden.”

Volledig scherm De Leuvense coach Tony Van den Bosch. © smb