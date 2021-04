Klap voor Stoffel Vandoorne: vanop pole gestart, maar race eindigt in de muur

Meer sport Pierre De Loof en Ruben Claeys bereiken ook via herkansin­gen halve finales niet

9 april Ruben Claeys en Pierre De Loof zijn er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de halve finales op het EK roeien in het Italiaanse Varese. In de herkansing eindigde de Belgische ploeg op de derde plaats in de vierde en laatste reeks. Enkel de eerste twee plaatsen zich voor de halve finale. Morgen roeien ze voor de plaatsen 12 tot 24.