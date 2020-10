“Klaar om aan de hele wereld te tonen hoe goed ik er nu uitzie”: Mike Tyson stapt over maand terug in ring

Meer sportNa vijftien jaar en op z’n 54ste stapt bokser Mike Tyson op 28 november in het Staples Center in Los Angeles nog eens in de ring tegen Roy Jones Jr. Die is ook al 51, maar niet zomaar de eerste de beste: een ex-wereldkampioen, in vier verschillende gewichtsklassen. En het wordt geen lachertje, zegt Iron Mike: “Ik kom om te vechten. Meer hoef je niet te weten.”

Zo gaat dat in coronatijden: zelfs stoere boksers moeten hun persconferenties online houden. Mike Tyson had zowaar een mondmasker op - de bad boy van weleer, die in 2002 eens zijn tanden zette in Lennox Lewis tijdens een officiële persconferentie, lijkt nu vooral een good guy te zijn. Hij ging niet eens verbaal in de clinch met Roy Jones Jr. - hopelijk zorgen ze over een maand in Los Angeles voor meer vuurwerk.

Quote Ik weeg nu 97 kilo - het moet al van mijn 17de of 18de zijn geleden dat ik dat gewicht had. Ik ben blij met wat ik nu doe, ik heb er vertrouwen in en ben klaar om te vechten Mike Tyson

Voor Tyson is het al van 11 juni 2005 geleden dat hij nog eens bokste, voor Jones Jr. van 8 februari 2018. Is het daarom dat ze acht ronden van twee en geen drie minuten zullen vechten - om de ‘oudjes’ conditioneel te sparen? Tyson: “Ik was daar helemaal geen vragende partij voor - vrouwen vechten twee minuten. Maar die beslissing lag niet in mijn handen.” Jones, bijgenaamd 'kapitein Haak’: “Ik ben er ook niet blij mee. Zoals Mike zegt: da’s voor de vrouwen. Met twee minuten zijn we allebei niks, daar bedrieg je de fans mee. In drie minuten kan je elkaar beter uitputten en toeslaan.” Tyson: “Fysiek heb ik alle testen doorstaan. Zegt dat niet genoeg?” Jones Jr. knikte: “Dat zegt alles.”

Volledig scherm Mike Tyson. © EPA

Wie filmpjes van Mike Tyson op social media zag, moet inderdaad constateren dat de 54-jarige New Yorker scherp staat. Jones Jr.: “Vroeger was je een oude vent op je 54ste, dan had je afgedaan als bokser. Maar als ik zie hoe Mike nu bokst - fenomenaal. We zijn nu eenmaal freaks. Explosieve boksers in de ring. Met snelle handen. Mike inspireerde me: als een drie jaar oudere bokser nog zo kan vechten, waarom zou ik het dan niet kunnen?”

Ook Tyson is gelukkig met zijn huidige vorm: “Ik weeg nu 97 kilo - het moet al van mijn 17de of 18de zijn geleden dat ik dat gewicht had. Ik ben blij met wat ik nu doe, ik heb er vertrouwen in en ben klaar om te vechten. Er zijn geen woorden om te zeggen hoe ik me nu voel.”

Begrijpelijk dat Jones Jr. zich grondig voorbereidt op de kamp: “Als je de handschoenen opneemt tegen de gevaarlijkste mens in je leven, met de hardste vuisten in de wereld... Als je dán niet intensief aan het trainen slaat, ben je knettergek! Ik werk harder dan ooit.” Repliek Tyson: “If you don’t kick my ass, you’re fired. Daar betaal ik je voor. Als je me niet kan raken, trap het dan af.”

Volledig scherm © Willy Sanjuan/Invision/AP

Op de vraag van één miljoen - waarom Tyson op zijn leeftijd zich terug aan een kamp waagt - kwam geen sluitend antwoord. Maar dat hij er weer zin in had, dat was wel duidelijk: “Vijftien jaar terug zag ik er tegenop om in de ring te stappen. Ik vocht alleen nog om financiële redenen, ik zat aan de drugs - ik was een ander mens toen, een schim van wie ik nu ben. En ik ben klaar om aan de hele wereld te tonen hoe goed ik er nu uitzie en voor sta.” Ook al is het maar een exhibitiematch, waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan? Dat volstond voor Tyson om toch even z’n masker uit te doen: “Wat zeg je nu? Geen echt gevecht? Tyson en Jones Jr. die het tegen elkaar opnemen - ik kom om te vechten, meer moet je niet weten. Niemand die ík ken of die mij steunt, denkt dat ik met de rem op zal boksen.”

Jones Jr. kon beter schetsen wat hem dreef om na twee jaar uit zijn bokspensioen terug te keren, ook al is het maar eenmalig. “Ik dacht dat ik klaar was met boksen. Maar wanneer je dan een telefoontje krijgt van een bokser als Mike Tyson, dan zeg je geen neen. Hij stond altijd al op mijn ‘bucketlist’. De eerste vraag die ik altijd kreeg van jonge kerels was of ik ooit tegen Tyson had gebokst. Ik weet niet waarom dat zo was, maar nu kan ik tenminste ‘ja’ zeggen. En tegelijk hoop ik de mensen in deze tijden wat te geven om naar uit te kijken.”

Afspraak op 28 november. Online.

Volledig scherm © REUTERS