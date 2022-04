‘King’ Arthur Van Doren klopt ‘The Wall’ Vincent Vanasch in finale van Euro Hockey League

HockeyArthur Van Doren schreef voor het tweede opeenvolgende jaar met de Nederlandse topclub Bloemendaal de Euro Hockey League op zijn naam. Bloemendaal haalde het in Amstelveen in finale met 4-0 van het Rot-Weiss Köln van doelman Vincent Vanasch. De keeper van de Red Lions grijpt door dit verlies naast een record.

In de finale van de Euro Hockey League – de Champions League van het hockey – stonden met Vincent Vanasch (Rot-Weiss Köln) tegen Arthur Van Doren (Bloemendaal) twee landgenoten tegenover elkaar. Twee Belgen die al langer tot de absolute wereldtop behoren. Vanasch werd tussen 2017 en 2019 drie keer op rij door de Internationale Hockeyfederatie uitgeroepen tot beste keeper van de wereld, Van Doren mocht zich in 2017 en 2018 beste speler van de wereld noemen. Van Doren kon met Bloemendaal voor de tweede keer op rij de EHL winnen, Vanasch triomfeerde in 2015 met Oranje-Zwart en in 2019 met Waterloo Ducks. Hij kon de eerste hockeyer ooit worden die met drie clubs uit drie verschillende landen de Europacup veroverde.

Geen record voor Vanasch

Maar Vanasch greep naast dit unieke record. In finale had hij aanvankelijk nog enkele mooie reddingen in huis, maar het overwicht van Bloemendaal was simpelweg té groot. De Nederlandse topclub kwam op geen enkel moment in problemen en haalde het vlot met 4-0. In de EHL staat Bloemendaal, met een vijfde keer goud, op eenzame hoogte. Het is nu ook het eerste team dat een titel weet te verlengen.

Volledig scherm Vincent Vanasch © EHL/Worldsportpics

Zo wint voor de zesde keer een Belg met een buitenlandse club de prestigieuze Euro Hockey League. Vincent Vanasch, Thomas Briels en Elliot Van Strydonck triomfeerden in 2015 met Oranje-Zwart, Manu Stockbroekx haalde het in 2018 met Bloemendaal en Arthur Van Doren is met Bloemendaal, dat vorig jaar met 5-2 in finale won van het Spaanse Terrassa, dus voor de tweede keer op rij aan het feest. Watducks is voorlopig de enige Belgische club die in 2019 de EHL won.

Belgische teams: Dragons en Gantoise

De Belgische landskampioen Dragons, zonder Red Lion Florent Van Aubel, verloor in Amstelveen in kwartfinale met 0-1 van het Engelse Surbiton. De wedstrijd om de vijfde plaats werd na het nemen van shoot-outs gewonnen tegen het Nederlandse Kampong.

Bij de vrouwen mocht met Gantoise voor het eerst een Belgisch team deelnemen aan de EHL. Gantoise bereikte de Final 4, hield in halve finale lang stand tegen het sterke Den Bosch (0-2) en verloor de wedstrijd om brons tegen het Spaanse Junior (1-2). Gantoise moest het in Amstelveen zonder international Alix Gerniers doen en zag tot overmaat van ramp in de wedstrijd tegen Den Bosch ook Stephanie Vanden Borre met een knieletsel uitvallen.