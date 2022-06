Kimeli plaatst zich met geweldige tijd in één klap voor EK én WK

VOLLEYBAL Yellow Tigers bijten tanden stuk op vi­ce-Europees kampioen Servië

Sterk verweer volstond vanmiddag niet om in Ankara vice-Europees kampioen Servië op de knieën te krijgen: in hun eerste partij op de Volley Nations League plooiden de Yellow Tigers in vier sets. Morgen is de opdracht al niet makkelijker want dan wacht Europees kampioen Italië.

