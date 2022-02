Kim Meylemans na “mentale marteling” en video vol tranen nu toch aangekomen in olympisch dorp in Yanqing: “Bedankt voor alle steun”

WinterspelenKim Meylemans (25) heeft haar quarantainehotel in Peking verlaten en is toegekomen in het olympisch dorp. De skeletoni zat enkele dagen in afzondering na een positieve test bij haar aankomst op de luchthaven in Peking, waar vrijdag de Olympische Winterspelen van start gaan. Toch is dit niet het einde van haar lijdensweg: onze landgenote krijgt nog zeven dagen huisarrest, daarbovenop moet ze tweemaal per dag een PCR-test ondergaan. Dat vertelt Meylemans ook in een emotionele video. Tot grote woede ook van de moeder van de atlete.

Onze landgenote zal er de komende zeven dagen verder opgevolgd worden onder het protocol voor risicocontacten. “Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een single kamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden”, klinkt het in de BOIC-mededeling.

Meylemans kreeg eerder op woensdag het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het BOIC ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet het geval. De skeletoni werd opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee keer per dag een PCR-test zou moeten afleggen. Ze mocht er wel trainen, maar geen contact hebben met anderen.

“Dag iedereen, jullie hebben het nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel mag komen”, begon Kim Meylemans eerder op de dag in een emotionele Instagrampost. “Dit zou betekenen dat ik naar het olympisch dorp zou mogen, maar ons vervoer ging naar een andere faciliteit. Dat is waar ik nu ben. Ik moet hier nog 7 dagen blijven, met twee PCR’s per dag en zonder contact met iemand anders.”

Ondertussen heeft Meylemans het quarantainehotel verlaten en is ze aangekomen in het olympisch dorp in Yanqing, zo bevestigt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité BOIC. Ze is er dus toegelaten, ook dat was tot enkele uren voor haar nog onzeker. “Eerst en vooral bedankt voor alle steun”, liet de Belgische al weten op een Instagram-story. “Ik heb heel veel steun gekregen uit België. De video en de inspanningen van het BOIC hebben geloond, om 11u35 ‘s avonds werd er op mijn deur geklopt en werd ik geëscorteerd naar het olympisch dorp. Ik zit nu in een geïsoleerde vleugel. Ik voel me veilig, en hier kan ik toch wat beter trainen.”

Reactie Spahl

“We hebben enorm veel begrip voor de reactie van Kim. Onze belangrijkste betrachting was om Kim zo snel mogelijk naar het olympisch dorp in Yanqing te brengen. We zijn dan ook zeer blij dat dit ondertussen effectief gelukt is”, klinkt het bij delegatieleider Olav Spahl. “We hebben begrip voor het feit dat de COVID-maatregelen nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van deelnemers aan te Spelen te vrijwaren, maar volgens onze overtuiging moet de atleet altijd centraal staan bij zo’n aanpak. We blijven hard verder werken om haar situatie verder te verbeteren en we blijven continu in contact met haar.”

Volledig scherm Kim Meylemans. © AFP

Moeder Meylemans: “Mentale marteling!”

Ook de moeder van Kim, Myriam Szostek Meylemans, heeft via Facebook al kort, maar krachtig gereageerd op wat haar dochter allemaal overkomt in Peking. “Mentale marteling, niks anders dan dat!”, staat er in blokletters geschreven als bijschrift bij de video van haar dochter, die ze zelf ook nog eens op haar pagina deelde. Wanneer er iemand oppert in de reacties dat het IOC moet optreden, is ze eveneens duidelijk. “Die trekken er zich geen kl*ten van aan!”, riposteerde ze.

Volledig scherm Kim Meylemans. © Photo News

Olav Spahl, delegatieleider van team Belgium, reageerde eerder wel opgetogen op het nieuws van Meylemans’ vrijlating uit het quarantainehotel. “We zijn uiteraard opgelucht dat Kim terug naar de olympische cluster in Yanqing kan. Dit is het resultaat van een nauwe en intense samenwerking over de afgelopen dagen tussen Kim, haar entourage, het BOIC met de medische staf en de bevoegde instanties van het International Olympisch Comité (IOC).

“Ondanks deze uitdagende periode, hebben we er het volste vertrouwen in dat de terugkeer haar mentale kracht zal geven om volgende week tijdens de competitie het beste van zichzelf te geven. We weten welke kwaliteiten Kim heeft en we kijken er alvast naar uit om haar aan het werk te zien.”

Meylemans, in 2018 veertiende op de Spelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het BOIC vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Maar er werden nog twee extra trainingsmomenten toegekend. Die vinden woensdag plaats.

Organisatie bevestigt 32 nieuwe coronagevallen De organisatoren van de Winterspelen in Peking hebben vandaag overigens 32 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat brengt het totale aantal op 232 gevallen. Vijftien van de nieuwe besmettingen, bij wie negen atleten of officials, werden vastgesteld bij mensen die in China toekwamen. De andere zeventien gevallen zijn geregistreerd bij personen die deel uitmaken van de gesloten olympische bubbel. Om nieuwe coronagevallen zo snel mogelijk op te sporen, moeten alle deelnemers aan de Winterspelen dagelijks een PCR-test laten afnemen. Wie positief test, moet in een speciaal quarantainehotel en mag dat pas verlaten na twee negatieve PCR-testen die zijn afgenomen met minstens 24 uur tussen beide controles.

Volledig scherm © BELGA

Vriendin Meylemans wél in olympisch dorp Nicole Silvera, de vriendin van Kim Meylemans die eveneens actief is in het skeleton, heeft inmiddels haar tenten opgeslagen in het olympisch dorp. Dat blijkt uit een post die de 27-jarige Braziliaanse gisteren deed op haar sociale media. "Mijn thuis voor de komende dagen. Helemaal klaar, Braziliaanse vlag aan de muur! Meer kippenvel dan ooit, maar vooral gefocust op het doel!", klonk het in het bijschrift.

Volledig scherm © VTM NIEUWS

