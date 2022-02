Kim Meylemans is elfde halfweg skeletoncompetitie: “Te veel foutjes in tweede run”

WinterspelenKim Meylemans staat op de elfde plaats in de olympische skeletoncompetitie na afloop van de eerste twee runs in het Yanqing National Sliding Centre. De Australische Jaclyn Narracott voert de stand halfweg de competitie aan. “Er zaten te veel foutjes in de tweede run”, aldus Meylemans.

De 25-jarige Meylemans werd zesde in de eerste run en twaalfde in de tweede, op 0.73 van de Duitse Hannah Neise. In de tussenstand heeft ze 0.93 achterstand op Narracott. De Australische, tweede en derde in de runs, leidt met een tijd van 2:04.34 voor Neise (tweede op 0.21) en een andere Duitse Tina Hermann (derde op 0.23).

“Er zaten te veel foutjes in de tweede run”, verklaarde Meylemans na de eerste twee runs. “Als je op de elfde plaats staat, kan je niet tevreden zijn. Ik denk dat ik bij de start wel alles gegeven heb. De zevende starttijd met een scheur in de hamstring is zeker niet mis. Maar op de baan is het zeker niet zo goed verlopen als mogelijk. Er zaten te veel foutjes in de tweede run. Er gingen geen grote zaken mis. Het waren eerder kleine dingen die ervoor zorgden dat ik geen snelheid had.”

Meylemans, die vier jaar geleden 14de werd op de Spelen in Pyeongchang, kende al heel wat tegenspoed in Peking. Na haar isolatieperiode vanwege een positieve coronatest liep ze woensdag een scheurtje op in de hamstring. “De starttijden waren echt oké vandaag”, vertelde ze verder. “Uiteraard heb ik nu wel heel wat meer last aan de hamstring. Het wordt afwachten hoe ik morgen ga presteren. Ik zal blijven proberen. Ik moet gewoon beter afdalen en meer snelheid in de slee krijgen. Het is een superleuke baan, maar die tweede chrono was wel een domper. Ik ben nu niet supergelukkig, maar wil dit wel goed afsluiten.”

De laatste twee runs staan morgen op het programma. Ze mikt in China op een olympisch diploma (top acht).

