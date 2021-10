Kim Huybrechts voorbij Michael Smith naar tweede ronde van World Series of Darts

Darts De Decker zorgt voor beste Belgische resultaat op derde dag van PDC Super Series 7, Van den Bergh meteen out

Mike De Decker (PDC 72) zorgde op het 26ste Players Championship-toernooi van de PDC Super Series 7 voor het beste Belgische resultaat. Onze 25-jarige landgenoot haalde de zestiende finales, daarin sneuvelde hij tegen Ryan Searle (PDC 27) met 6-1. Eerder klopte De Decker achtereenvolgens James Wilson (PDC 72) en Jonathan Worsley (PDC 121). Dimitri Van den Bergh (PDC 5) - winnaar van de openingsdag in Barnsley - verging het minder goed. Hij verloor in de eerste ronde van Rowby-John Rodriguez (PDC 96): 2-6. Kim Huybrechts (PDC 34) en Geert de Vos (PDC 110) strandden in ronde twee na nederlagen tegen Dirk van Duijvenbode (PDC 17) - 6-3 - en Daryl Gurney (PDC 23), 6-2. De Vos stuntte eerder op de dag tegen Simon Whitlock (PDC 19). Het vloertoernooi eindigt morgen met het 27ste Players Championship-toernooi.

