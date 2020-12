Kim Huybrechts verslaat Ian White met 3-1 en stoot door naar derde ronde

WK DartsKim Huybrechts heeft zich gekwalificeerd voor de derde ronde op het WK darts. In een bloedstollende wedstrijd haalde hij het met 3-1 van Ian White, het nummer 10 van de wereld. In de volgende ronde wacht Ryan Searle.

Bekijk hier de samenvatting van Kim Huybrechts tegen Ian White:

In een meer dan genietbare partij trok Huybrechts aan het langste eind. In de eerste set strafte hij de vele missers van White maar wat graag af. Huybrechts speelde nagenoeg de perfecte set. Zelfde spelbeeld in het begin van de tweede set: Huybrechts liep snel uit naar 2-0 in de legs. Nadien toonde The Hurricane dat hij ook mentaal bijzonder sterk is. Huybrechts miste een setpijl en zag White terugkomen tot 2-2, maar sloeg in de beslissende leg alsnog genadeloos toe.

Huybrechts kende na de break even een dipje en White vond een levenslijn in derde set. Maar in de vierde set maakte Huybrechts het bij zijn tweede wedstrijdpijl af met een D18. Huybrechts haalde de hele wedstrijd een zeer hoog niveau, met acht 180's en een gemiddelde score van 101,59.

Een zege tegen de nummer 10 van de wereld. En of Huybrechts dat besefte. “Dit betekent alles voor mij”, was zijn eerste reactie. “Ian is één van de beste darters van de wereld. Hij hield mij continu onder druk. Er ging zoveel door mij heen tijdens de wedstrijd, dat is ongelooflijk.” Huybrechts vertelde ook hoe goed hij zich voorbereid heeft. “Ik speel al twintig jaar darts. Ik heb in de Premier League gespeeld en heb al aan tien WK’s meegedaan. Maar ik heb nog nooit zo hard getraind als dit jaar en het voelt zo geweldig goed om daarvoor beloond te worden. Vanaf morgen gaat de focus naar de derde ronde, maar vandaag geniet ik. ‘It’s the best feeling ever’.”

In de volgende ronde wacht Ryan Searle, een nieuwe Brit én een haalbare kaart voor Huybrechts. Onze landgenoot mag stilaan dromen van meer.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

