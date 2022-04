Kim Huybrechts struikelt over eerste horde in German Darts Grand Prix

WK indoor Wereldkam­pi­oe­nen terug in het land: Noor Vidts opgewacht door judoka Jorre Verstrae­ten, haar nieuwe vriend

Twee vliegtuigen met heel wat goud hebben voet aan grond gezet in België. Aan boord: Noor Vidts en Julien Watrin, vergezeld door een deel van de Belgische delegatie. Vidts pakte vier dagen geleden de wereldtitel vijfkamp op het WK indoor in Belgrado, en deed dat zelfs met een Belgisch record, dat ze overneemt van Nafi Thiam. De 25-jarige Vidts kreeg bij aankomst onder meer bloemen en een warme knuffel van de Belgische judoka Jorre Verstraeten. De twee vormen sinds kort een koppel. Verstraeten was er onder meer bij op het trainingskamp van het BOIC in november vorig jaar.

