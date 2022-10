Kim Huybrechts speelt vanavond tegen Peter Wright, die laatste tijd niet goed in z’n vel zit: “Misschien voelt hij dat het bijna voorbij is”

DartsVanavond gaat de World Grand Prix in Leicester van start. Kim Huybrechts neemt het straks op tegen wereldkampioen Peter Wright. Zware loting voor onze landgenoot, al zit de Schot niet goed in zijn vel. “Hij voelt misschien dat de terugweg is ingezet”, zegt Erik Clarys, coach van Huybrechts .

Ruim een week na de Belgian Darts Open is het alweer tijd voor de World Grand Prix. Het enige televisietoernooi waarbij élke leg begint met het gooien van een dubbel. Double in, double out. “Erik (Clarys, red.) heeft me de raad gegeven om te trainen op de belangrijkste dubbels: 16, 20 en 18 in mijn geval”, aldus Kim Huybrechts. “Als mijn dubbel 16 geblokkeerd zit, heb ik een route B of C. Ik start sowieso met dubbel 16, dat is mijn favoriet. Daardoor kan ik wel geen ninedarter gooien. Maar dat kan me gestolen worden.”

Huybrechts kruist vanavond de degens met wereldkampioen Peter Wright. “Als je naar de loting kijkt, is dit denk ik een van de zwaarste edities ooit van de Grand Prix. Er is geen enkele makkelijke match, het zijn allemaal topaffiches. Wright is inderdaad een gevestigde waarde, maar ik zie niet in waarom ik niet zou kunnen winnen. Ik heb hem al een paar keer geklopt, zoals vorig jaar op het televisietoernooi in Amsterdam.”

“Kim mag zichzelf niet laten imponeren”, stelt Clarys. “Hij mag niet meegaan in het verhaal van Peter Wright en moet vooral zijn eigen ding doen. Kim kan ook kracht putten uit de laatste match van Wright. Hij verloor op de Belgian Darts Open tegen de Nederlander Niels Zonneveld. En die is niet beter dan Kim.”

Opvallend: Wright weigerde in die match tegen Zonneveld een vuistje te geven voor de beslissende leg. ‘Snakebite’ maakte zelfs een wegwerpgebaar (zie video hierboven). Eerder had Wright ook al ruzie met Dimitri Van den Bergh. “Zijn gedrag in Wieze verbaasde me. Normaal is hij redelijk sportief aan het bord”, zegt Huybrechts. “Hij voelt zich precies niet goed in zijn vel. En dan reageren mensen helemaal anders op het podium. Enkel hij zal weten wat er scheelt.”

Clarys: “Misschien voelt hij dat de terugweg is ingezet, dat het bijna voorbij is. Zoals bij Gary Anderson. Wright haalt momenteel zijn niveau niet meer van vorig jaar. Hij kan die versnelling niet meer plaatsen.” De Schot sukkelde de laatste tijd wel met z’n gezondheid, problemen aan de maag. “Dat neem je mee op het podium. Daar word je gefrustreerd van”, weet Huybrechts.

