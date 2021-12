Kim Huybrechts sluit gesjoemel met zelftests op WK darts niet uit: “Dat gevaar is zeker aanwezig”

Kim Huybrechts sneuvelde op het WK darts na een thriller tegen uittredend wereldkampioen Gerwyn Price in de derde ronde. Nu hij weer in België is, was hij te gast bij VTM2 om co-commentaar te geven bij de wedstrijden van vanavond. Tijdens de uitzending deed Huybrechts uit de doeken hoe de testing op het WK verliep. “Voor onze eerste wedstrijd moesten we een negatieve PCR-test voorleggen. Die werd afgenomen in een medisch centrum vlakbij het hotel.”