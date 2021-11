Kim Huybrechts mogelijk meteen tegen Fallon Sherrock op WK darts, Mike De Decker grijpt nét naast WK-ticket

Vanavond vond de loting voor het PDC WK darts plaats. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, beiden vrij in de eerste ronde, kennen hun mogelijke tegenstanders in de tweede ronde. Huybrechts treft de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Fallon Sherrock. Mogelijk neemt onze landgenoot het dus meteen op tegen ‘The Queen of the Palace’, die onlangs nog geschiedenis schreef op de Grand Slam of Darts. Nadien wacht allicht titelverdediger Gerwyn Price. Van den Bergh treft dan weer de winnaar uit Florian Hempel-Martin Schindler. Geen cadeau voor ‘Dancing Dimi’.

Geen De Decker op WK

Van den Bergh en Huybrechts zijn de enige Belgen in ‘Ally Pally’. Mike De Decker verloor vandaag zijn finale van het kwalificatietoernooi en greep dus nét naast een WK-ticket. Daardoor is hij zijn PDC-tourkaart kwijt en moet hij begin 2022 naar Q-school om opnieuw zijn tourkaart te veroveren.

De Decker moest vandaag op het kwalificatietoernooi al zijn vier wedstrijden winnen om zich te plaatsen voor het WK. Onze landgenoot rekende af met Karel Sedlacek (6-3), Gary Blades (6-2) en Jeffrey De Zwaan (6-3), maar ging in het beslissende duel onderuit tegen James Wilson (7-5). Geen De Decker dus in ‘Ally Pally’. Tenzij er een deelnemer afzegt, dan is De Decker als eerste reserve wél van de partij. Ook Geert De Vos kon zich niet kwalificeren. Hij strandde vandaag al in de eerste ronde.

Het WK darts begint op woensdag 15 december. De finale wordt op maandag 3 januari 2022 afgewerkt. Gerwyn Price is in Londen de titelverdediger. De 36-jarige Welshman komt traditiegetrouw direct op de openingsavond in Alexandra Palace in actie. De rest van het speelschema wordt eind van deze week bekendgemaakt. De winnaar van het WK krijgt een cheque van ruim een half miljoen euro.

De volledige loting:

