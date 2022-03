Kim Huybrechts mist geen énkele dubbel en plaatst zich voor tweede ronde German Darts Championship

Kim Huybrechts rekende ondanks een gebrek aan scorend vermogen (87,17) probleemloos af met Joe Murnan. Onze landgenoot miste op de openingsavond van het het tweede Euro Tour-toernooi geen enkele dubbel. “Ik ben zo blij met deze overwinning”, reageerde Huybrechts. “Ik ben heel de week ziek geweest en was niet zeker dat het vandaag zou lukken. Ik heb al zoveel wedstrijden verloren toen ik echt goed speelde. Nu voelde ik mij niet goed en win ik. De voorbije maanden is het vertrouwen er terug.”

Eerder vandaag moest Mario Vandenbogaerde het onderspit delven voor Martijn Kleermaker (4-6), de trainingsmakker van Huybrechts. Dimitri Van den Bergh, die een bye had in de eerste ronde, kijkt morgennamiddag in de tweede ronde Alan Soutar in de ogen. Huybrechts neemt het in de avondsessie voor een plaats bij de laatste zestien op tegen José de Sousa. De finale wordt zondagavond gespeeld.