Kim Huybrechts met horten en stoten naar derde ronde tegen Gerwyn Price: “Het was slordig, ik heb gevloekt in de backstage”

WK DartsHet was bij momenten met horten en stoten, maar Kim Huybrechts staat in tegenstelling tot Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker wél in de derde ronde van het WK darts. Tegen Steve Beaton werd het 1-3 in het Alexandra Palace. Na Kerstmis wacht met Gerwyn Price de titelverdediger. Huybrechts: “Ik win en dat is leuk, maar ik ben vooral ook teleurgesteld in mezelf. Het was bij momenten slecht.”

Drie Belgen in de tweede ronde, ééntje blijft er over in de derde ronde. Na de nederlagen van Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker is Kim Huybrechts er wel in geslaagd zijn wedstrijd te winnen. Onze landgenoot was vooraf afgetekend favoriet tegen de 57-jarige Steve Beaton (PDC-43), en na een trage start kwam hij net op tijd onder stoom: 1-3.

Extra druk voelde Huybrechts niet voor aanvang: “Gewoon m’n ding doen. Als ik daarmee de hele natie trots kan maken, is dat mooi meegenomen.” De Antwerpenaar kwam moeizaam op gang. De cadeaus die Beaton prijs gaf, nam hij niet aan in de eerste set. In de andere richting ging de strik er wel af: 0-1.

VIDEO: De eerste set gaat naar Beaton na misser Huybrechts

De doorwinterde ‘Bronzed Adonis’ moet je niets meer leren, ’t was immers al z’n 31ste WK. Huybrechts pakte dan wel de tweede set, zijn favoriete dubbels vlogen er nauwelijks in. ‘The Hurricane’ knipperde maar eens met de ogen, hij kon nauwelijks geloven dat ook Beaton de ene na de andere pijl miste.

Set drie begon hij met een veelbelovende 11-darter. Het vuur was aangewakkerd. Beaton kwam er niet meer aan te pas, Huybrechts pakte na set drie ook set vier en zo de overwinning. Huybrechts trakteert zich in de volgende ronde op een duel tegen Gerwyn Price, nummer één op de ranking en regerend wereldkampioen.

VIDEO: Huybrechts zet orde op zaken in set twee

Huybrechts: “Ik ben teleurgesteld in mezelf, het was werken”

Helemaal tevreden kon hij niet zijn met zijn partij, maar het belangrijkste was de zege. Kim Huybrechts: “Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik won, dat is leuk, maar het was echt slecht. Ik had toch wel last van een bepaalde stress. Vreemd, want op training ging het nochtans echt goed.”

“In de eerste set ging ik te veel op het ritme mee. Backstage heb ik eens goed gevloekt, ik kwam terug voor de tweede set en had een flow te pakken. Maar daarna was het wéér slordig. (schudt het hoofd) Neen, het was echt wel werken vandaag.”

Volledig scherm Kim Huybrechts. © VTM

