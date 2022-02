Kim Huybrechts legt het bij met Peter Wright na dartsakkefietje: “Het is uit de hand gelopen”

DartsZand erover. Onze landgenoot Kim Huybrechts (36) wil het akkefietje met de echtgenote van wereldkampioen Peter Wright (51) afsluiten. “Ik bied mijn excuses aan. Peter de vraag na het toernooi stellen had een beter idee geweest.” Zondagmiddag stuurde Huybrechts een boze tweet de wereld in omdat hij een jarig jongetje met een videoboodschap van Wright een fijn verjaardagscadeau wou schenken maar botste op een stevige repliek van Wrights vrouw.

“Nog een laatste keer over wat gebeurde afgelopen weekend”, schrijft Huybrechts vandaag. “Nadat ik met Peter (Wright, red.) heb gesproken, bied ik hem mijn excuses aan voor het stellen van de vraag op het verkeerde moment. Na het toernooi had inderdaad een beter moment geweest. De hele situatie is nadien uit de hand gelopen, wat totaal onnodig was.”

Op het Players Championship 4 in Wigan wou Huybrechts zondag een jonge dartfan, die zijn elfde verjaardag vierde, trakteren op een uniek cadeau. “Het jongetje is een grote fan van Wright en ik nodigde hem uit om zijn idool live aan het werk te zien. Maar zijn vader vergat zijn identiteitskaart en op die manier kreeg het kind geen toegang tot zaal”, aldus Huybrechts afgelopen weekend. Hij bleef niet bij de pakken zitten en zocht een oplossing om de jongen alsnog een fijn cadeau te schenken. “Ik vroeg aan de vrouw van Wright, Joanne, of haar man een videoboodschap wou opnemen voor de jonge fan. Tevergeefs, Joanne weigerde en verzocht me op te rotten.”

De tweets werden snel verwijderd. Een dag later - wanneer het stormpje al wat was gaan liggen - gaf Huybrechts ook extra duiding. “Het was gewoon mijn bedoeling om een kind een fijne verjaardag te bezorgen. Het is nooit mijn bedoeling geweest dat er beledigende woorden zouden gebruikt worden. En ik wil benadrukken dat ik geen enkele vorm van verwensingen steun. In welke situatie dan ook.”

Huybrechts is goed bevriend met Wright, net zoals Dimitri Van den Bergh dat is. Die laatste trok tijdens de lockdownperiode van 2020 enkele maanden bij Peter en Joanna in Engeland in om zijn dartsniveau op te krikken.

Joanne, de uitvinder van de opvallende haartooi

Joanne, kapster van beroep, is verantwoordelijk voor de immer opvallende haartooi van Peter Wright — bijgenaamd ‘Snakebite’, omdat hij op zijn linkerslaap geleidelijk een afbeelding van een slang liet zetten. Met nephaar werden er rasta’s toegevoegd, alles om zijn imago als buitenbeentje kracht bij te zetten. Toen de Schot op nieuwjaarsdag 2014 ook de finale van het WK haalde, gingen alle remmen los wat betreft zijn look. Zijn snit is sindsdien telkens een waar kunstwerk, aangepast aan zijn kledij. Zo daagde hij ooit eens op Kerstmis op met een baard in de vorm van een kerstboom, inclusief ballen (zie foto onderaan).

Tot drie uur lang zit Peter geregeld in de stoel van zijn vrouw, terwijl zij rustig werkt aan een nieuwe creatie. De twee hebben een unieke band. Toen Joanna er in 2019 door een pijnlijke aandoening in haar rug, waaraan ze al twee keer geopereerd is, enkele maanden niet bij kon zijn op zijn toernooien, was ‘Snakebite’ zichzelf niet.

De tweets van Huybrechts, afgelopen weekend:

