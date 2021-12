Kim Gevaert volgt Cédric Van Branteghem op en wordt meetingdirectrice van Memorial Van Damme

AtletiekKim Gevaert (43) wordt de nieuwe meetingdirecteur van de Allianz Memorial Van Damme. Ze volgt aan het hoofd van de meeting Cédric Van Branteghem (42) op. Bob Verbeeck, CEO van organisator Golazo: “Met de komst van Kim zetten we onze traditie verder om ex-atleten een actieve rol te geven in het bedrijf.”

De organisatie van de Memorial Van Damme blijft in handen van een oud-spurter. Kim Gevaert volgt immers Cédric Van Branteghem op als meetingdirecteur. Gevaert was in de jaren 2000 een absolute publiekslievelinge — ze nam met elf passages een recordaantal keer deel aan de Memorial. De spurtster werd na haar actieve carrière elk jaar betrokken bij de organisatie, als coach van kids clinics of als ambassadrice van de meeting bij persconferenties.

Met het vertrek van Cédric Van Branteghem naar het BOIC was Gevaert een logische opvolgster. Bob Verbeeck, CEO van Golazo: “Met de komst van Kim zetten we bij Golazo onze traditie verder om ex-atleten een actieve rol te geven in het bedrijf. Alleen al uit de atletiek gingen Christophe Impens, Marc Corstjens en Cédric haar voor. Ik ben heel blij dat Kim de uitdaging wil aangaan, ik voel vooral erg veel ambitie bij haar.”

Kim Gevaert reageerde ook al: “Wat een eer! De Memorial is de absolute top in de atletiek, in eigen land en ook wereldwijd. Ik heb de meeting altijd in mijn hart gedragen, zeker ook door dat enthousiaste publiek en de sfeer die er hangt. Bovendien is Brussel mijn thuis geworden: ik woon er vlakbij, werk in de stad, geniet van de multiculturaliteit”, aldus Gevaert.

“Ik was al blij om elk jaar een klein steentje te kunnen bijdragen. Nu ben ik net op een moment in mijn leven beland waar ik er klaar voor ben om een grotere rol op te nemen. Ik spring met heel veel goesting en een tikkeltje gezonde spanning.” De 46ste Allianz Memorial Van Damme, de eerste onder leiding van Kim Gevaert, vindt plaats op vrijdag 2 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Begin deze maand raakte bekend dat Van Branteghem Philippe Vander Putten op 1 maart 2022 opvolgt als CEO van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). “Ik ben heel blij dat Kim in mijn stoel komt zitten”, vertelt de uittredende meetingdirecteur. “We kennen elkaar heel goed, we zijn van dezelfde generatie en hebben samen onze topmomenten beleefd.”

“Ik zal Kim met veel plezier de komende weken inwijden in het reilen en zeilen van de meeting en ze weet dat ze altijd op mij kan terugvallen. Kim is altijd een voortrekker geweest in tal van zaken, dus is het des te mooier dat ze de eerste vrouwelijke meetingdirecteur van de Memorial wordt en de tweede vrouw die binnen de Diamond League aan het hoofd van een meeting staat.”

