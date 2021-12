Kim Gevaert, nieuwe meetingdirectrice van de Memorial Van Damme: “Ik heb mijn hart gevolgd, dit voelt goed”

AtletiekKim Gevaert (43) werd gisteren gepresenteerd als de nieuwe meetingdirecteur van de Allianz Memorial Van Damme. Ze volgt aan het hoofd van de meeting Cédric Van Branteghem (42) op. Gevaert reageerde als kersvers directrice bij VTM Nieuws: “Ik kom in een groep die heel goed draait. De Memorial is een goed rijdende trein en ik spring mee aan boord om de koers vast te houden.”

De organisatie van de Memorial Van Damme blijft in handen van een oud-spurter. Kim Gevaert volgt Cédric Van Branteghem op als meetingdirecteur. Gevaert was in de jaren 2000 een absolute publiekslievelinge — ze nam met elf passages een recordaantal keer deel aan de Memorial. De spurtster werd na haar actieve carrière elk jaar betrokken bij de organisatie, als coach van kids clinics of als ambassadrice van de meeting bij persconferenties.

Met het vertrek van Cédric Van Branteghem naar het BOIC was Gevaert een logische opvolgster. Bob Verbeeck, CEO van Golazo: “Met de komst van Kim zetten we bij Golazo onze traditie verder om ex-atleten een actieve rol te geven in het bedrijf. Alleen al uit de atletiek gingen Christophe Impens, Marc Corstjens en Cédric haar voor. Ik ben heel blij dat Kim de uitdaging wil aangaan, ik voel vooral erg veel ambitie bij haar.”

Volledig scherm Kim Gevaert. © Photo News

Kim Gevaert reageerde vandaag bij VTM Nieuws: “Het kwam redelijk onverwacht, na het vertrek van Cédric werden snel de eerste contacten gelegd. Ik heb er eerst even met verschillende mensen over gepraat. Ik ben iemand die snel haar hart volgt en dit klopt wel. Ik nam elf keer deel, sinds ik gestopt ben was ik ook bijna altijd bij de meeting betrokken. Ik heb maar één editie gemist en dat was omdat ik twee dagen later moest bevallen.”

“Ik ken quasi iedereen die bij de organisatie betrokken is, het voelt dus wel aan als een vertrouwde omgeving. Het is een eer dat men gelooft in mij, dat zeker. Ik heb geen schrik, ik kom een groep terecht die al heel goed draait. De Memorial is een goed rijdende trein en ik spring mee aan boord om de koers te houden. Ik weet dat ik op veel mensen kan terugvallen als er iets is.”

De 46ste Allianz Memorial Van Damme, de eerste onder leiding van Kim Gevaert, vindt plaats op vrijdag 2 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Volledig scherm © BELGA