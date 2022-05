Kim Gevaert kondigt bij debuut als meetingdirecteur Memorial komst van fenomeen Mondo Duplantis aan

“Ik deed vroeger al persconferenties als atlete, nadien als modarator en nu voor eerst als trotse meetingdirecteur: dit is dus een speciaal moment voor mij”, zei Kim Gevaert, die in maart de taken van Cédric Van Branteghem overnam. “Ik ken de Memorial en de atletiekwereld heel goed, toch was het voor mij een sprong in het onbekende - ik ben blij dat ik die sprong waagde.”