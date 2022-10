Kim Clijsters wordt samen met NFL-ster Tom Brady mede-eigenaar van team in het Pickleball

Triatlon Het leven zoals het is, de twee Belgische debutanten op de Ironman van Hawaii: “Een pot confituur kost hier acht euro”

Allebei staan ze voor het eerst aan de start van de meest mythische triatlon ter wereld. Voor allebei is dat een droom die in vervulling gaat. Kenneth Vandendriessche (31) en Pieter Heemeryck (32) houden de Belgische eer hoog op de Ironman van Hawaii - terug na drie jaar - en vertellen honderduit over hun ervaringen. Van 8 euro voor een pot confituur tot zwemmen met dolfijnen: het leven zoals het is in Kailua-Kona. “Die Queen K Highway, dat is eigenlijk ook maar een pokkedrukke snelweg waarop triatleten deze week vooral hun frustraties op elkaar botvieren.”

7 oktober