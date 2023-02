Kijk zondag exclusief op HLN naar de veelbesproken boksclash tussen Jake Paul en Tommy Fury

Een prijzenpot van liefst 405 miljoen: Thomas Pieters kiest voor oliedol­lars van controver­siële LIV Golf Tour en zet zo ticket voor Spelen op het spel

Thomas Pieters (31), onze bekendste golfer, is gezwicht voor de oliedollars van de LIV Golf Tour. Hij tekende een contract dat tussen de 6 en 9 miljoen euro geschat wordt - geld dat afkomstig is van Saudi-Arabië. Zijn beslissing is er één die ook zware sportieve gevolgen heeft. Zelfs zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs komt in het gedrang.