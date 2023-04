KIJK. “Wát een shot, wát een talent”: Luca Brecel doet monden openvallen met fenomenale effectbal op WK snooker en mag dromen van stunt

Ook zonder geblesseer­de Derwael heeft Belgisch turnteam WK-ticket beet

De Belgische vrouwenploeg is woensdag op het EK turnen in het Turkse Antalya op de zevende plaats geëindigd in de teamcompetitie. Op die manier verzekeren ze zich van een plaats op het WK artistieke gymnastiek in Antwerpen (30 september-8 oktober). De Belgische equipe haalde ook vijf plaatsen in een individuele finale binnen.