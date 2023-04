KIJK. “Wat een redding”: Brecel onder de indruk van actie ref nadat hij bal gefrustreerd van tafel keilde

PORTRET. Luca Brecel, superta­lent met een voorliefde voor dure wagens dat eindelijk op kruissnel­heid is: “Ik ben echt de Eden Hazard van het snooker”

Luca Brecel (28) schrijft snookergeschiedenis. Onze landgenoot staat na een zege tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan voor het eerst in de halve finale van het WK in The Crucible. Het verhaal van het grootste Belgische snookertalent aller tijden, dat zijn potentieel eindelijk ten volle benut. “We hebben het risico genomen: studeren of snooker. En studeren kan je altijd nog.”