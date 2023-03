Kijk vrijdagavond exclusief op HLN naar Cage Warriors, met ook de kamp tussen Quaeyhaegens en Ciardo

Be Gold-pro­ject voor jonge olympische toptalen­ten verlengd tot 2032: “Zonder die steun zouden we niet op Spelen staan”

Wie is de volgende Nina Derwael of Thomas Briels? Het Be Gold-project dat jonge Belgische toptalenten helpt klaarstomen voor olympische glorie is verlengd tot 2032, maakte het BOIC bekend. Jaarlijks pompt Be Gold een slordige 3,2 miljoen euro over diverse langetermijnprojecten in topsport.