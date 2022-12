Kijk vanavond hier exclusief en gratis naar het WBC-titelkamp tussen Tyson Fury en Dereck Chisora

KIJK. Fury en Chisora staren elkaar in de ogen na weigh in

De 34-jarige Fury is nog steeds ongeslagen en telt op zijn erelijst 32 zeges in 33 kampen. Chisora won 33 keer en leed 12 nederlagen. Fury versloeg Chisora al twee keer, in juli 2011 in Wembley op punten en drie jaar later na een opgave in de tiende ronde in de ExCel Arena in Londen.