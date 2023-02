Kijk vanavond exclusief op HLN naar de veelbesproken boksclash tussen Jake Paul en Tommy Fury

BoksenHet langverwachte gevecht tussen Jake Paul en Tommy Fury is vanavond exclusief te zien op HLN. Het gevecht, dat gedoopt is tot ‘The Truth’, vindt plaats in Saoedi-Arabië. Het evenement begint om 20 uur Belgische tijd. ‘The Problem Child’ Paul neemt het naar verwachting rond 23 uur op tegen Fury, het halfbroertje van zwaargewichtkampioen Tyson Fury.

Het wordt de zevende professionele bokswedstrijd van YouTuber en social media-ster Jake Paul. De Amerikaan nam het onder meer op tegen Tyron Woodley, Ben Askren en UFC-legende Anderson Silva. Paul verloor nog niet en won vier keer op knock-out.

Paul stapte in de schijnwerpers door een groeiende fanbase op verschillende social media-platforms en een rol in de serie Bizaardvark op Disney Channel. Paul vocht zijn eerste bokswedstrijd als amateur tegen YouTuber Deji Olatunji, waarna hij in 2020 de switch maakte naar professioneel boksen.

De volgende test in de nog jonge bokscarrière van de 26-jarige Paul is dus de Brit Tommy Fury (23), het halfbroertje van wereldkampioen Tyson Fury. Net als zijn tegenstander verloor Tommy Fury nog geen professioneel gevecht. Vier van zijn acht overwinningen waren op knock-out. Het gevecht in Saoedi-Arabië betekent voor één van de twee boksers dus de eerste nederlaag in hun carrière.

De gemoederen tussen de twee liepen al flink op. Paul en Fury waren eind januari in Londen om hun kamp te promoten. Voorafgaand het duel tussen Anthony Yarde en Artur Beterbiev werden beide heren in de ring geroepen. Het dreigde al meteen mis te lopen (kijk hieronder naar de beelden). Neus aan neus, hoofd tegen hoofd. Wanneer Paul ook z’n vingertje uitstak, greep de security in. Fury was woest. Bij zo'n momenten komt altijd wel wat testosteron kijken, maar hier escaleerde het toch wel heel snel en erg duidelijk.

De toon gezet. Tommy: “Ik mep hem tegen het canvas. En hij zal nóóit meer in een boksring durven stappen.”

