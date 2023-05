KIJK. Twee minuten genieten: de strafste momenten van Luca Brecel op het WK snooker

“Luca kan nu ook de finale winnen, zonder twijfel”: BBC-commenta­tor John Virgo is fan van Brecel

En of Luca Brecel op dit WK snooker zieltjes heeft gewonnen. John Virgo, winnaar van het UK Championship in 1979 en huidige snookercommentator op de BBC, is lovend over onze landgenoot. “Met zijn panache en stijl verovert hij de harten van de fans. ‘Well done Luca!’”