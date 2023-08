KIJK. Turnlegende Biles waagt zich bij comeback meteen aan aartsmoeilijke oefening

Simone Biles (26) is weer turnster. De Amerikaanse, die dik twee jaar geleden haar carrière ‘on hold’ zette na mentale problemen, maakt dit weekend haar comeback in competitie in Chicago. Op training waagde ze zich meteen aan een aartsmoeilijke oefening.

KIJK. Biles waagt zich meteen aan moeilijke oefening bij comeback

Simone Biles stopte twee jaar en één dag geleden met professioneel turnen nadat ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio met mentale problemen kampte. Ze paste voor de meeste onderdelen, en dat terwijl ze op de Spelen van 2016 in Rio nog vier gouden medailles had veroverd. Naar eigen zeggen kampte ze met “twisties”, een tijdelijk en plotseling verlies van oriëntatie. Ze won wel nog een zilveren medaille in het allround teamonderdeel en een bronzen medaille op de balk.

Tijdens haar tijdelijk pensioen trouwde ze met American footballspeler Jonathan Owens en zette ze zich in om het seksueel misbruik door voormalig Amerikaans turnarts Larry Nassar aan de kaak te stellen, maar nu wil ze zich weer op haar turncarrière richten. Dit weekend viert ze haar terugkeer in competitie op de US Classic in Chicago, een van de meest prestigieuze wedstrijden op de Amerikaanse kalender.

Vandaag vindt het event plaats, maar gisteren was Biles al te bewonderen tijdens de training. Daarop waagde ze zich meteen aan de ‘Yurchenko double pike’, een aartsmoeilijke oefening die in competitie nog maar door één vrouw tot een goed einde werd gebracht. Jawel, Simone Biles zelf. Ze probeerde het drie keer en het ging ook telkens een beetje beter. Bij de eerste poging landde ze slecht en moest ze gaan zitten, bij de tweede draaide ze te veel en bij de derde moest ze een stapje achteruit zetten.

De US Classic geldt vaak als generale repetitie voor de Amerikaanse kampioenschappen, die eind deze maand in San Jose plaatsvinden. Of Biles ook daar van de partij zal zijn, is nog niet duidelijk.

