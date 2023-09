KIJK. Triatlete botst met gezicht op afsluiting na contact met ploeggenote: “Beelden tonen niet volledige waarheid”

Een triatlon in Toulouse is opgeschrikt door een zware crash van een deelneemster. Nicole van der Kaay (27) viel met haar gezicht in de dranghekken nadat ze werd aangereden door haar ploeggenote Alice Betto (35). De Italiaanse kreeg het online hard te verduren. Volgens velen veroorzaakte ze de crash opzettelijk, maar volgens Betto tonen de beelden niet de volledige waarheid.

De crash gebeurde tijdens de Super League Triatlon in Toulouse. Daarin nemen professionele teams het tegen elkaar op in een op de triatlon gebaseerde competitie. De ‘SLT’ werd in 2017 opgericht en vindt telkens in het najaar plaats.

De SLT in Toulouse verliep voor Bahrain-Victorious volgens plan, maar toen kwam het fietsonderdeel. Op onderstaande beelden is te zien hoe Alice Betto plots opzij zwenkt en zo Alice Van der Kaay naar de zijkant van het parcours duwt. Van der Kaay gaat onderuit en belandt met haar gezicht in de dranghekken.

De crash van Van der Kaay oogde zwaar, maar de Nieuw-Zeelandse bleef wonderwel ongedeerd. Beide triatletes vertelden na de race dat het om een ongeluk ging en dat ze elkaar niets verweten, maar triatlon-fans denken daar nu anders over. Zij zagen vooral hoe een elleboogstoot van Betto de val van haar ploeggenote veroorzaakte.

Betto deelde daarom op haar sociale media een videoboodschap waarin ze haar relaas van de feiten doet (zie bovenaan dit artikel). Volgens haar tonen de beelden “niet correct” wat er voorafging aan de crash. “We raakten elkaar aan en ik verloor de controle over mijn fiets. Pas toen gebeurde de fase die jullie zagen”, nuanceert Betto. “Het spijt me enorm hoe alles is verlopen en wens Alice een spoedig herstel toe.”

Het statement van Betto is intussen alweer verwijderd van haar sociale media.

