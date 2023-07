KIJK. Toumani Camara maakt wéér indruk: Belg sluit NBA Summer League af met straffe defensieve actie, zege én double-double

Simone Biles keert wellicht terug in turncompe­ti­tie na pauze van twee jaar door mentale issues

Simone Biles (26), die sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 niet meer in competitie heeft geturnd, is ingeschreven voor de US Classic op 4 en 5 augustus. Het is een van de meest prestigieuze wedstrijden op de Amerikaanse kalender. Biles laste twee jaar geleden een pauze in om te waken over haar mentale gezondheid.