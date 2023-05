KIJK. ‘The Crucible’ davert even op z’n grondvesten: Mark Selby schittert met eerste 147 ooit in WK-finale

KIJK. Mark Selby pakt uit met historische 147 in WK-finale

Luca Brecel staat momenteel in de WK-finale tegenover Mark Selby. Onze landgenoot zag hoe ‘The Jester from Leicester’ zondagavond geschiedenis schreef in Sheffield. De viervoudige wereldkampioen potte als eerste een 147 weg in een WK-finale. Het was de vijfde maximumbreak voor Selby, de 189ste in de snookergeschiedenis.

Ook Carlo Brecel, vader van Luca, maakte de 147-maximumbreak van dichtbij mee. “Het is heel magisch, zeker hier in The Crucible. Ik was blij voor Mark en heb hem een knuffel gegeven. Maar voor hen is dat gewoon een gewonnen of verloren frame. Niet meer dan dat. Maar het is altijd magisch natuurlijk.”