KIJK. Staande ovatie, grote glimlach en 18 punten: Brittney Griner viert 5 maanden na opsluiting in Rusland haar officiële comeback

Zilver voor Matthias Casse op WK judo na demonstra­tie door ‘s werelds nummer één Grigalash­vi­li in finale

Matthias Casse was vandaag goed op het WK judo maar net niet goed genoeg om titelverdediger Tato Grigalashvili van het goud te houden. De Georgiër, nummer één op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo, was gewoon een maatje te groot voor Casse in een heruitgave van de WK-finale van vorig jaar.