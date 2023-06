KIJK. Springruiter Koen Vereecke wint zijn eerste Grand Prix op vijfsterrenniveau: “Nog niet verwacht”

Tickets voor de eerste rij vanaf 2.700 euro, verplaat­sin­gen van 3000 kilometer en een prijzenpot van ettelijke miljoenen: de cijfers achter de NBA-fi­nals

Vannacht is het eindelijk zover. De NBA Finals. Denver Nuggets versus Miami Heat. ‘The Joker’ versus ‘Play-off Jimmy’. En dat voor het oog van duizenden toeschouwers in zaal, en miljoenen voor de buis. Twee teams ook die nu al geschiedenis schreven - of had u gedacht dat het slechtst scorende team in de reguliere competitie in de finale zou staan? Van de sterren tot de cijfers, ontdek hier alles wat u moet weten over de eindstrijd in de NBA in onze gids.