KIJK. Russische schermster protesteert bijna uur lang omdat Oekraïense haar geen hand wil geven

KIJK. Oekraïense schermster weigert hand te schudden van Russin

Op het WK schermen in Milaan nam voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne een Oekraïense sporter het op tegen een atleet uit Rusland of Wit-Rusland. Het Oekraïense ministerie van sport paste onlangs het beleid aan. Voortaan mogen Oekraïense sporters het opnemen tegen Russische of Wit-Russische tegenstanders, zolang ze onder neutrale vlag uitkomen en dus niet de Russische of Wit-Russische federatie vertegenwoordigen. In het tennis speelden Oekraïners sinds de invasie wél tegen Russen of Wit-Russen omdat in die sport het concept anders is. Tennissers spelen als individuen en vertegenwoordigen op de meeste toernooien nooit een land.