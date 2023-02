KIJK. Ongezien: Ethiopische atlete stopt rondje te vroeg met lopen, ploft neer op de baan en... zet alsnog beste jaartijd neer

Dartswe­reld rouwt om Momo Zhou (31), vrouw die de sport op de kaart zette in China

Darts boven gisteravond in Belfast tijdens de Premier League, maar de sport kreeg donderdag ook een klap te verwerken met het nieuws van het overlijden van de amper 31-jarige Momo Zhou. Ze was de eerste Chinese vrouw die te zien was op een event van organisator PDC, het WK voor landenteams 2018 in Frankfurt. De doodsoorzaak is niet bekend.

