KIJK. "Oh, wat was dit close": Dimitri Van den Bergh mist maar nét ninedarter in Bahrein, nu wacht (wellicht) krachtmeting met wereldkampioen

Dimitri Van den Bergh opende vandaag de Bahrain Darts Masters, de eerste manche van de World Series. Dat is een reeks van invitatietoernooien over de hele wereld met acht wereldtoppers en acht lokale darters. ‘Dancing Dimi’ stond in zijn eerste duel tegenover de Filipijn Alain Abiabi. In principe een hapklare brok, maar het werd spannender dan verwacht. De Antwerpenaar overleefde een matchdart en won na een decider met 6-5. Tijdens de partij gooide Van den Bergh wel bijna een ninedarter (zie video hierboven). Maar bij de negende pijl liep het mis.