KIJK. Luca Brecel aan de zijde van vriendin Laura feestelijk ontvangen in zijn Genkse snookerclub

Even voor de klok van 21u arriveerde Luca Brecel in zijn thuishaven: snookerclub ‘Riley Inn’ in Genk. Aan de zijde van zijn vriendin Laura Vanoverberghe werd de kersverse wereldkampioen snooker verwelkomd door zo’n 50 vrienden en leden. De nagelbijter van een finale tegen Mark Selby, de bijhorende feestavond en de lange rit via Calais spoelde hij weg met ‘We Are The Champions’ van Queen. Een speech gaf hij niet, wel schudde hij enkele handen. Verder hield Brecel het rustig, met een Kasteel Rouge en wat vlees van de barbecue. “De vermoeidheid valt nog mee”, liet hij weten. (lees verder onder de foto’s)